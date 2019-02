DEMERS, Charles



Au Centre Paul-Gilbert de Charny, le 7 février 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Charles Demers. Il était l'époux de feu Denise Tardif et le conjoint de Tonia Robichaud. Il était le fils de feu Georges Demers et de feu Amanda Bussière. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Lambert-de-Lauzon, 1255, rue des Érables, Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, G0S 2W0 le samedi 16 février de 10 h à 11 h 50 en l'église de Saint-Lambert-de-Lauzon.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Nancy, Daniel (Sophie Savage), les enfants de sa conjointe: Patrick Caron (Marie-Sol Laroche), Karine Caron (Armand Crôteau); ses petits-enfants: Maxime, Mélissa, Alexis Mathieu et Samanta Demers; sa sœur: Gaëtane (Luc Demers), les soeurs de sa conjointe ainsi que son beau-père: Danielle, Renée (Yves Cantin), feu Paule (Jean-Guy Bérubé) et Paul Robichaud (Gislaine Simard). Il laisse également dans le deuil ses filleuls Patrick tardif et Chloé Paradis ainsi que ses neveux, nièces, cousin, cousines, et ami(e)s. Dons Suggérés: Société de la recherche sur le cancer, www.societederecherchesurlecancer.ca. La direction des funérailles est confiée à la