MIGNEAULT, Pierre-Paul



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 1er février 2019, est décédé à l'âge de 76 ans et 5 mois M. Pierre-Paul Migneault, fils de feu Mme Jeanne Dionne et de feu M. Thomas Migneault. Il demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 15 février de 19 h à 21 h et le samedi 16 février de 12 h 30 à 14 h 20.et de là au crématorium. Les cendres de monsieur Migneault seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa fille, Claudette (Mohamed Bahedh) et sa petite-fille adorée, Yasmine. Il était le frère de: Jean-Yves (Julie Labrie), feu Cécile, feu Claude (Louise Guy), Jacques (Denise Godbout), feu Georges (Jocelyne Lévesque), René (Marie-Claude Langelier), Maurice, André, Gilberte, Michelle, Clément. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ses ami(e)s et ses fidèles complices. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la