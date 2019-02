AUDET, Marius



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Marius Audet, époux de feu madame Valérienne Gagné, fils de feu Alfred Audet et de feu Amanda Audet. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: France (Annick Baillargeon), Guylaine (Gaétan Auclair), Roch (Josée Mercier) et Christine (Jean-François Blouin); ses petits-enfants: Marie-Ève Breton (Charles Beaudet) et Charles- Antoine Breton, Marie-Pier Després (Nicolas Turgeon) et Catherine Després (Karl Larochelle), Laurence Audet et Justine Audet, Maude Fournier, Coralie Fournier et Justin Fournier; ses arrière-petits-fils: Jacob Turgeon, Eliot Turgeon et Wylliam Turmel. Il était le frère de feu Lorenzo, feu Valère, feu Léo (feu Maria Rouleau), feu Alyre (feu Alfredine Rouleau), feu Paul-Émile (feu Alma Lafontaine), feu Claudia (feu Jules Forgues), feu Lucienne (feu Albert Forgues), feu Adalbert (feu Rose-Alma Talbot), feu Rosaire (feu Émilienne Hince), feu Germaine (feu Doria St-Hilaire), feu Marie-Ange, feu Gonzague (Bertha Audet) et de feu Romain; le beau-frère, de la famille Gagné, de Patrick (feu Germaine Roy), feu Ursule (Lionel Roy), Laurette (feu Joseph-André Bernard), Laurent (Lucille Labonté), Géraldine (Bertrand Giguère), Marie-Paule (feu Raymond Breton) et de Raymonde (feu Michelin Boucher). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://www.fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera aule vendredi 15 février de 19h à 21h30 et le samedi 16 février à compter de 9h30.