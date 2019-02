GIGUÈRE, Nicole



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 3 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Nicole Giguère, épouse de monsieur Hugues Breton. Née à Québec, le 20 juin 1945, elle était la fille de feu dame Annette Normand et de feu monsieur Gérard Giguère. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 15 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son conjoint Hugues, madame Giguère laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Alison Rochette), Marie-Claude (Pascal Hamel); ses petits-enfants: Valérie, Julie-Anne, Jacob; son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Louise (Eddy Campagna), Jacques (Lucille Tye), Francine (Pierre Létourneau), Roger Huard (feu Huguette); sa belle-sœur Jeannine Chouinard (feu Jacques Breton); sa filleule Marie-Josée; ses neveux et nièces: André, Claude, Sébastien, Marie-Pier, Simon-Michaël; sa meilleure amie Lyse Asselin ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de neurologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), Site: www.fondationduchuq.org, Tél.: 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de