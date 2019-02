VALLERAND, Noël



À l'Hôpital St-François d'Assise de Québec, le 5 février 2019, à l'âge de 67 ans, entouré de l'amour de ses filles, est décédé M. Noël Vallerand. Fils de feu Alfred Vallerand et de feu Madeleine Gaudreau, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses filles: Josée (feu Marc Bernier) (Gilles Prémont), Manon (Denis Fournier), Édith (Raymond Lagrange), Marie-Andrée et Mélody (Pier Tessier); ses petits- enfants: Kevyn, Francis, Nicko, Alexandra, Dévid, Dylan, Mélissa, Antony, Tommy, Jade, Cédrick, Ludovyk et Rosaly; ses arrière-petits-enfants: Kyle, Léa, Rock, Sophia et Béatrice ainsi que ses frères et sœurs: Diane, Jean-Paul, Jacques, Henri, Alain, Claudette et André, son demi-frère René Pelletier ainsi que sa filleule Kathy Vallerand et son filleul Steve Matel. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 15 février 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h ainsi quede 11h à 13h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à tous les membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise de Québec, tout particulièrement au Dre Pascale Chouinard, pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (Soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise) (10, rue de L'Espinay, Québec, QC G1L 3L5). Pour rendre hommage à M. Vallerand, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.