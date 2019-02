BÉGIN, Marie-Rose



Au CHSLD Paul-Gilbert de Lévis, le dimanche 10 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Marie-Rose Bégin, épouse de feu monsieur Robert Fortin.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h30 à 17h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Ste-Marie-de-Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Roger Fortin (Suzanne Mercier), Hervé Fortin, Gaston Fortin (Diane Dubé), Johanne Fortin (Éric Gilbert); ses petits-enfants: Frédéric Fortin (Marie-Claude Savard) et Simon Fortin (Claude-Anne Blouin); ses arrière-petits-enfants: Étienne et Antoine; ses frères et sœurs: Lauréan, Jean, Urbain, Marie-Anne, André et Jeannine; son beau-frère Normand et ses belles-sœurs: Madeleine, Réjeanne, Gisèle, Lilianne et Florence, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel et bénévoles du CHSLD Paul-Gilbert de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation ou association de votre choix.