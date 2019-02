CADORETTE, Roger



À la Résidence Côté Jardins de Québec, le 29 janvier 2019, à l'âge de 80 ans et 3 jours, est décédé monsieur Roger Cadorette, fils de feu monsieur Alfred Cadorette et de feu dame Antoinette Lambert. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.le samedi 16 février 2019 de 11 h à 13 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Hélène Picard), Sylvie (Roger Lemieux), feu Richard (Véronique Côté) et Isabelle (Paul Gorodko); ses frères et sœurs : feu Paul-Émile (feu Jacqueline Drouin), feu Simone (feu John Guay), feu Gisèle (feu Paul Siconnelli), feu Jeannette (feu Henri Vachon), Charles-Henri (Thérèse Mariage), Rita, feu Jacqueline (feu Raymond Garneau), Gérard (Yolande Paquet), feu Yolande (feu Raynald Desrosiers) et Jean-Guy (Pauline Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibault : André (Louise Hébert), feu Marthe (feu Robert Duval), feu Pauline (Paul-Henri Bélanger) et feu Raynald (Fernande Trudel), ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins et cousine.La famille tient à remercier tout le personnel et l'équipe du CHSLD Côté-Jardins pour les très bons soins prodigués à notre père tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.