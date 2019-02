RIVERIN, Clairette Vézina



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 2 février 2019, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédée madame Clairette Vézina, épouse de feu monsieur Maurice Riverin, fille de feu madame Irène Rouleau et de feu monsieur Maurice Vézina. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole Riverin (Jean-Claude Bégin), Lise Riverin (feu Jean-Claude Genest), Gilles Riverin (Rosmira Restrepo), Ginette Riverin (Jean-Luc Asselin), Francine Vézina (Jean-Pierre Harrisson), Guy Riverin, Andrée Riverin, Daniel Riverin (Manon Landry) et Louis Riverin; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: Jean-Jacques Vézina (feu Colette Parent), feu Marc-André Vézina (Jacqueline Vézina), feu Paule-Yvette Vézina et feu Louise Vézina (feu Paul-Henri Jean). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Riverin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, tout particulièrement sa grande amie Liliane Boutet. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, téléphone : 418 627-1124, site web : www.chsje.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.