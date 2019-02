BLANCHET, Christiane



Au CHUM, à Montréal, le 4 février 2019, à l'âge de 45 ans, est décédée madame Christiane Blanchet, conjointe de monsieur Daniel Laflamme. Elle était la fille de monsieur Marcel Blanchet et de madame Rita St-Onge. Elle demeurait à Ste-Croix. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents et son conjoint Daniel, ses enfants: Frédérike (Charles), Anthony; sa sœur Danielle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laflamme: Maurice, Claude (France Côté), Martin (Nicole Cauchon), Mario (Lucie Laurendeau); plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du 10e étage du CHUM de Montréal pour les bons soins prodigués à Christiane.où la famille vous accueillera à compter de 12h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. www.cancer.ca. La famille vous invite à signer vos cartes pour les dons d'organes.