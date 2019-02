MATTE, Germain



À l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, est décédé à l'âge de 95 ans, monsieur Germain Matte, époux de madame Germaine Frenette. Il était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Matte et de feu dame Rosalie Villemure. Il demeurait à Québec. La famille recevra vos condoléances auvendredi le 15 février 2019 de 19h à 21h.à 11h et de-là au cimetière de St-Basile. Samedi, jour des funérailles, les condoléances se feront directement en l'église à compter de 10h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Madeleine (Pierre Boivin), Daniel (France Paré) et Céline (Gabriel Trépanier); ses petits- enfants: Audrey, Simon, Jessica, Stéphanie, Marie-Ève, Steven et Anthony; ses arrière-petits-enfants; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.