PERRIN, Louise



Au CHSLD Domaine St-Dominique, le 5 février 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Louise Perrin, épouse de feu jacques Bergeron, fille de feu madame Agnès St-Louis et de feu monsieur Louis-Georges Perrin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9h à 11h.La mise en terre se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: René, Denis (Margaret Bottle), Anne (Robert Charest), Claire (Dany Lajoie); ses petits-enfants: Emilie (Sylvain Côté), Nicolas (Caroline Chiasson), Isabelle (Régis Mcnicoll), Steeve (Valérie Fortin), Daniel, Sébastien et Hugo et ses arrière-petits-enfants: Mathis, Rosalie, Olivier, Roxane, Marianne, David, Eliane, Aurélie, Alexis et Gabriel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Elle est allée rejoindre son frère Jacques (Louise Adam), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron ainsi que tous ses amis de Foi et Partage. Un merci spécial à l'unité prothétique du Domaine St-Dominique pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec, Foi et partage, 540 chemin Vire-Crêpe Lévis G7A-1R4