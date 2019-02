LABBÉ, Jacques



À la Résidence O'Roy de Saint-Joseph, le 30 janvier 2019, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédé M. Jacques Labbé, fils de feu Valère Labbé et de feu Marie-Anne Vachon. Il demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce, autrefois de Tring-Jonction.La famille recevra les condoléances en l'église de Tring-Jonction samedi, jour des funérailles à compter de 10 h. Les funérailles ont été confiées à laIl était le frère de feu Marie-Reine Labbé (Jean Lessard). Il laisse dans le deuil ses neveux et sa nièce: Ghislain (Brigitte St-Onge), Mario (Sandra Breton), Line (Raynald Asselin) et Serge (Marie-Josée Hallé); ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence O'Roy de Saint-Joseph pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Tring-Jonction.