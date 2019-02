Beaucoup de pain sur la planche

Les Remparts entameront vendredi soir à Chicoutimi une éreintante séquence de sept matchs en 12 jours, dont plusieurs seront disputés loin du Centre Vidéotron en raison de la présentation du Tournoi pee-wee. Patrick Roy espère que la machine offensive se remettra à fonctionner.

À leurs quatre dernières rencontres, incluant la série de trois revers qu’ils traversent, les Diables rouges n’ont trouvé le fond du filet qu’à trois occasions.

S’ils veulent venir à bout des Saguenéens, puis du Drakkar, le lendemain, à Baie-Comeau, il leur faudra trouver la clé de l’énigme. D’autant plus que ces clubs excellent devant leurs partisans.

« J’aime mieux nous voir jouer comme on joue là que de nous voir marquer des buts et ne pas avoir beaucoup de chances de marquer et de tirs au but. Dans les derniers matchs, on a bien travaillé, autant défensivement qu’offensivement. Il ne reste maintenant qu’à trouver une façon de mettre la rondelle derrière la ligne rouge.

« Le mental peut jouer un rôle, mais quand tu amènes de nouvelles idées, on espère que ça amène une nouvelle énergie et c’est sûr que le week-end sera important à ce niveau pour trouver une façon de relancer notre offensive », a précisé l’entraîneur-chef après l’entraînement de jeudi.

Plus de tirs

Roy a notamment demandé à ses joueurs de se servir des défenseurs adverses pour surprendre le gardien de but.

Il a passé de longues minutes à pratiquer la stratégie en compagnie des Européens Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev.

« On trouve que dans les situations de un contre un, on essaie toujours de déborder. On voudrait qu’on utilise plus le défenseur comme écran pour prendre des tirs », a mentionné le « 33 ».

Aperçu

Samedi, les Remparts pourraient avoir un avant-goût de ce qui les attend dès la ronde initiale des séries lorsqu’ils se frotteront au Drakkar, qui est à deux points du premier rang dans l’Est, ce qui signifierait un duel contre la huitième position occupée par les Québécois.

« Les conditions ne seront pas idéales puisqu’on a 3 h 30-4 h d’autobus à faire après le match et on joue à 16 h. On joue à 19 h 30 [vendredi] j’étais surpris qu’ils ne veuillent pas jouer le match à 20 h à Chicoutimi, a-t-il dit un brin sarcastique. On aurait pu même jouer à 21 h dans le fond, ça aurait pu faire pareil. Cela dit, on veut bien faire et on ne cherchera pas d’excuses. »

Carmine-Anthony Pagliarulo sera le gardien partant face aux Saguenéens alors que Kyle Jessiman affrontera ses anciens coéquipiers du Drakkar.