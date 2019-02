LAFLAMME, Berthe Plante



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 19 janvier 2019, à l'âge de 100 ans et 7 mois, est décédée madame Berthe Plante, épouse de feu monsieur Émério Laflamme, de feu madame Emma Thibaudeau et de feu monsieur Odilon Plante. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : René (Colette Ferland), Louise, Jacques (Anne Morissette), Jean-Paul (Caroline Girard); ses petits-enfants : Frédéric, Éric, François, feu Caroline, Olivier et Jérémy; ses arrières petits-enfants : Victoria, Benjamin, Lisa, Aglaé, Shae et Skye-Rose ainsi que de nombreux autres neveux, nièces et en particulier sa nièce Lily qui a toujours été si présente. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 16 février 2019, de 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille adresse des remerciements au personnel du Faubourg; en particuliers aux anges du 4 ième étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de Messe à l'Église St-Yves.