NÉRON, Francine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 février 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Francine Néron, épouse de monsieur Gilles Martin, fille de feu madame Gaétane Langlais et de feu monsieur Guy Néron. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances au, de 13h à 16h.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses filles: Mélanie et Marie-Josée; ses petits-enfants : Éliot et Chloe; ses frères : Pierre (Anna Potvin) et André (Luce Gagné); la famille Martin, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que les ami(e)s et les proches ayant soutenu Francine tout au long de la maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, 418 525-4385 www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.