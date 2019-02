BOIVIN, Lucille Vidal



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 12 février 2019, à l'âge de 89 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée dame Lucille Vidal, fille de feu dame Alice Percy et de feu monsieur Ernest Vidal. Elle était l'épouse de monsieur Gabriel (Gaby) Boivin. Elle demeurait à Québec (Loretteville).de 17h30 à 19h30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gabriel; ses enfants : Stéphane, Marie-Josée (David Carré) et Éric (Nadine Martel); ses petits-enfants : Maggie, Loïc et Zoé; sa sœur Colette (feu André Léger); ses belles-sœurs : Cécile, Yvette, Pauline Beauchemin (feu Jean-Paul Boivin) et Jeanine Sansfaçon (feu Raymond Boivin). Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs des familles Vidal et Boivin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes pour leur dévouement, leur amour et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.