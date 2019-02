ROUSSEL, Martin



À l'Hôpital de Montmagny, le 9 février 2019, à l'âge de 54 ans est décédé de façon subite et inattendue, monsieur Martin Roussel époux de madame Julie Blouin. Il était enseignant en agriculture à l'ITA de La Pocatière. Fils de madame Georgette Hudon et de feu monsieur Rosaire Roussel, il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Outre sa mère et son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Gabrielle; le fils de son épouse Julie: Nathan Blouin; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Clément (Andrée Richard), Ghyslain (Line Hamelin), Normand (Marie-Claude Bernier), Denise (Daniel Dionne), Alain et Marie-Josée (Éric Chassé). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Blouin, ainsi que ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, ami(e)s et collègues. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8, www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h.Il sera par la suite incinéré et ses cendres seront déposées au cimetière paroissial.