GOULET, Lucie



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 30 janvier 2019, à l'âge de 61 ans et 11 mois, est décédée madame Lucie Goulet, épouse de monsieur Pierre Villemure, fille de feu madame Huguette Lagueux et de feu monsieur Marcel Goulet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux Pierre Villemure, ses frères : Michel (Lise Bourgeois), Jean (Doris Eseltine), sa sœur Louise (Yvan Gagné) ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Villemure : Suzanne (François Thibault), Denis, France, Luce (Pierre-Rodolphe Forcier), Isabelle (Sylvain Bénard); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle sera aussi regrettée par Thérèse pour qui elle avait une grande affection. Un merci particulier au personnel du quatrième étage de l'institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'IUCPQ ou la Maison Michel Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.