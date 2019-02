TREMBLAY, Marie



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 11 février 2019 à l'âge de 89 ans et 10 mois, nous a quittés Dame Marie Tremblay. Elle était l'épouse de feu Monsieur Benjamin Tremblay et elle demeurait à Les Éboulements.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au funérarium de lavendredi le 15 février de 13 heures 30 à 16 heures 30 et de 19 heures à 22 heures et samedi jour des funérailles à compter de 9 heures. Madame Marie Tremblay laisse dans le deuil ses fils : Yves (Linda Mailloux), Pierre (Liette Bouchard), Guy (Anne Bouchard), Damien (Micheline Roberge), Louis (Anne Boucher); ses petits-enfants : Michaël, Marie-Ève(Dave Poitras), Lisa, Pierre-Luc, Lucas, Emma; ses arrière-petits-enfants : Charles-Thomas, Marilie, Alexis; ses belles-sœurs de la famille Tremblay, ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre son époux : Benjamin Tremblay; ses sœurs et frères, ainsi que leurs conjoints, conjointes: Jeannette (Esdras Boivin), Marie-Anna (Raymond Perron), Lucienne (Lorenzo Tremblay), Antoine (Annette Tremblay), Gemma (Jean Tremblay) et l'Abbé Vézina. Un merci spécial au personnel de l'unité UHCD de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, à l'Agence Pour Vivre Chez Soi et à l'unité de soins à domicile du CLSC pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds Soins Palliatifs ou à La Fabrique Saint-François d'Assise pour la communauté de Les Éboulements, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la