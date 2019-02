BOISVERT, Michelle



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 18 janvier 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Michelle Boisvert, fille de feu dame Thérèse Leclerc et de feu Roland Boisvert. Elle était la conjointe de monsieur Noël Pellerin. Elle demeurait à St-Léonard de Portneuf.le samedi 16 février 2019 de 13 heures à 15 heures. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Noël; sa fille et sa conjointe, son fils Étienne Fortin-Pellerin (Marie Bussières); ses deux petites-filles : Charlie et Ève; son frère Yves (Isabelle Côté); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Pellerin : Ghyslaine, Robert, Gilles (Lise Tassé) et Thérèse (Jean Blondin). Elle laisse également dans le deuil son amie d'enfance Mme Paule Barry, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital du St-Sacrement pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal (Québec) H3B 3Z7, tél. : 1-877 990-7171.