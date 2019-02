BOUCHARD, Laurence



À la résidence La Belle Époque, le 30 janvier 2019, à l'âge de 88 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Laurence Bouchard, épouse de feu Robert Blondeau. Fille de feu Philias Bouchard et de feu Émilie Morissette, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son beau-fils: Denis Blondeau (Sylvie Côté); ses petits-enfants: Joannie Blondeau (Pierre Villeneuve) et David Blondeau (Chloé Brault Lampron); ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Annabelle et Éva; ses frères et sœurs: Jeanne-D'Arc, Marie-Paule, Adolph et Marianne ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blondeau et de la famille Bouchard, sa fidèle amie Camillia Brochu. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. Les funérailles ont été laissées aux soins duLa famille recevra les condoléancesde 10h à 11h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à tous les membres de la résidence La Belle Époque pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Pour rendre hommage à Mme Bouchard, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com