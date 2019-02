DESROSIERS, Irène Hamel



À son domicile, le 30 janvier 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Irène Hamel, épouse de monsieur Ulric Desrosiers, fille de feu madame Graziella Beaupré et de feu monsieur Arthur Hamel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 10h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : René (Hélène Leblanc), Richard (Suzie Plamondon) et Martine (Jean-Guy Lachance); ses petits-enfants : Danielle, Isabelle (Marc-Olivier Alain), Anne-Marie et Jean-Benoît; son frère Jean-Paul (Gertrude Lachance), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs Fernande (feu Paul-Émile Côté), Thérèse (feu Louis Boulanger) et Jeannette (feu Patrick Giguère). Elle était la belle-sœur de feu Odilon (feu Laurette Bouillon), feu Alphonse (feu Marie-Anna Bouillon), feu Alberta (feu Alexis Ross), feu Antonio (feu Catherine Arsenault), feu Rose-Anna (feu Georges Larouche), feu Laurette (feu Florian Beaulieu), feu Rosette (feu Fernand Maranda), Aline (feu Maurice Michaud), feu Luce (feu Lucien Ouellet), feu Annette, feu Gérard (Gertrude Rioux), François (Fernande Plante), feu Louisiana (feu Étienne Soucy), Léopoldine (feu Roger Gagné) et Marcelle (feu Francis Caron). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, 418 682-6387, www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.