BÉLAND MIGNAULT, Gisèle



À la Maison du Littoral de Lévis, le 7 février 2019, est décédée madame Gisèle Béland épouse de feu monsieur Luc Mignault. Elle demeurait à L'Islet et depuis quelques années à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: France (Patrice Russell) et Benoit (France Olivier); ses petits-enfants: Jean-Christophe et Charles-Antoine Russell, Audrey-Anne et Pier-Olivier Mignault, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille souhaite exprimer de sincères remerciements et une profonde reconnaissance au personnel dévoué de la Maison du Littoral pour leur soutien, la grande qualité des soins prodigués et l'accompagnement humain qui préservent la dignité de fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, 5445, rue St-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9 www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles au complexe. Les membres de sa famille vous accueillerontà compter de 9 h 30 auL'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de L'Islet.