THERRIEN, Cécile Guay



Au CHSLD, Notre-Dame de Lourdes, le 4 février 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Cécile Guay, épouse de monsieur Armand Therrien. Native de Château-Richer, elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances en présence des cendres une heure avant la cérémonie soit de 13h à 14 h. Les cendres seront part la suite déposées au columbarium de la Coopérative. Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Armand Therrien; ses enfants: Manon, Julie (André Lamonde), Hélène (Steve Lessard), Micheline (Martin Leclerc) et Frédéric; ses petits-enfants: Alexandre (Jessica Fortier), feu Anthony, Élizabeth (David Fraser) et William Lamonde, Sarah-Fay Therrien Green, Audrick, Steve-Antoine et Raphaël Lessard, Lori et Jérémi Leclerc; son arrière-petit-fils Ethan Lamonde; ses frères et sœurs de la famille Guay, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD de Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués à leur mère. La direction des funérailles a été confiée à