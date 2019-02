FLEURY, Réal



À l'Hôpital Laval, le 27 janvier 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Réal Fleury, conjoint de madame Nathalie Bergeron. Il était le fils de feu monsieur François Fleury et de dame Marie-Claire Blais. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Nathalie, sa fille Jessica Cadrin (Rémi Legros), son petit-fils Christophe, sa mère Marie-Claire Blais, ses frères et sœurs : feu Jean-Marc (Florence Fleury), feu Daniel (Johanne Nicole), Claude (Céline Talbot), Diane (feu Jean-Charles Dionne), feu Linda, Lisette, Carole, Martine (Francis Laberge), Jacques (Michelle Caron), ses beaux-parents : Raymond Bergeron et Thérèse Huot, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron : Martine (Rosaire Desrochers), feu Alain (Sonia Beaudoin), Julie (François Cliche), ainsi que ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (Relais pour la vie). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la