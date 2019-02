SIMARD, Adrien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 28 janvier 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Adrien Simard, époux de dame Ghislaine Robert. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ghislaine; ses enfants : Stéphane (Danielle Desjardins) et Alain (Sylvie St-Germain); ses petits-enfants : Philippe, Laurie, Henri, Florence et Chloé, son frère feu Claude (Thérèse St-Pierre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robert, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-François et de l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5.