BÉDARD, Sylvie



À son domicile, le 31 janvier 2019, à l'âge de 53 ans, est décédée madame Sylvie Bédard, fille de feu monsieur Rosaire Bédard et de feu dame Marie-Paule Noël-Bédard. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, ses deux filles bien aimées : Mélanie (Éric Laliberté) et Sonia (Jonathan Grenier); sa sœur Linda et ses frères : Daniel et Alain (Josianne Langlois); sa nièce Stéphanie (Maxime Croteau); son neveu Mathieu (Kim Fortin); son petit neveu Henrick, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cervo, 2601 chemin de la Canardière, J-9000, Québec (Québec) G1J 2G3, tél. : (418) 663-5155.