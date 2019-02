Et maintenant, les camionnettes pour Lessard!

DAYTONA BEACH | Raphaël Lessard franchira une nouvelle étape dans sa jeune carrière en stock-car au cours des prochains mois.

Le Beauceron âgé de 17 ans disputera au moins trois courses dans la série des Camionnettes Gander Outdoors en 2019 au sein de la prestigieuse écurie de Kyle Busch, a appris Le Journal de Montréal en primeur.

D’abord à Martinsville

La nouvelle sera confirmée par voie de communiqué vendredi, à quelques heures de la première étape du championnat qui aura lieu sur le célèbre anneau de vitesse de Daytona.

En raison de son âge précoce, Lessard est contraint de piloter sur des tracés ovales de courte distance, selon les restrictions imposées par les autorités de NASCAR.

C’est ainsi qu’il fera ses débuts à Martinsville, dans l’État de la Virginie, le 23 mars.

À cette occasion, il deviendra ainsi le plus jeune Canadien de l’histoire à courir dans la troisième division du NASCAR, devançant par quelques jours à peine Alex Guénette, qui avait lui aussi 17 ans quand il s’est présenté au circuit de Mosport, le 1er septembre 2013.

Les deux autres épreuves inscrites au calendrier de Lessard sont celles du 3 mai à Dover (Delaware), et du 15 août à Bristol (Tennessee) ; deux autres pistes de moins d’un mille.

Une autre étape

« J’attendais cette nouvelle depuis longtemps, a fait savoir le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce. Je me sentais prêt à passer à une autre étape après avoir couru dans les catégories inférieures du stock-car pendant quelques années aux États-Unis.

Je suis d’autant plus heureux que je demeure associé à l’écurie de Kyle Busch [KBM], qui a préparé mes bolides en 2018 dans la catégorie des Super Late Models. »

Trois bolides de l’équipe KBM sont engagés à temps plein dans la série en 2019. Mais, à l’insistance de Busch lui-même, on a accepté d’en préparer un quatrième (identifié au numéro 46) pour Lessard.

Ce dernier est notamment très heureux de renouer avec le circuit de Bristol, où il a remporté une brillante victoire le 20 mai dernier lors de l’épreuve Short Track US National, qui a réuni l’élite de la spécialité dans la catégorie des Super Late Models.

Position de tête

C’était aussi son premier succès à titre de membre de l’écurie de Busch.

Un an plus tôt, la victoire lui avait toutefois échappé, mais son fait d’armes avait été sa position de tête acquise à la moyenne de 133 milles à l’heure, soit une vitesse plus rapide que les bolides (128 m/h) de la Coupe Monster Energy, la même année !

Pour l’instant, trois courses sont prévues à son calendrier en 2019, mais de toute évidence, quelques autres, dans d’autres catégories du stock-car (ARCA ou K&N), pourraient s’ajouter au cours des prochaines semaines.

Dans le cadre des activités de son 50e anniversaire, le Grand Prix de Trois-Rivières invite les amateurs de courses à venir visionner en direct le Daytona 500, dimanche, sur écran géant, à l’aréna Repentigny. Lessard et plusieurs autres intervenants du sport automobile seront sur place pour s’adresser à l’auditoire.