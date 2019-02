GAGNON, Fortunat



Au Manoir des Sages de Saint-Magloire, le samedi 9 février 2019, est décédé à l'âge de 106 ans et 6 mois, monsieur Fortunat Gagnon, époux de feu madame Liliane Larochelle et conjoint de madame Marie-Rose Lapointe. Il était le fils de feu Aurèle Gagnon et de feu Rose-Anna Couture. Il demeurait à Saint-Magloire et autrefois à Sainte Sabine de Bellechasse. Monsieur Fortunat Gagnon sera exposé à lavendredi de 19h à 22h et samedi de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl était le père de: feu Marie-Thérèse (Denis Chabot), Lucette, Jean-Claude (Françoise Gagnon), Louise (Réjean Lemay), feu Denis, Diane (Gaétan Faucher), Micheline et Réjeanne (Gérald Prévost); ainsi que le grand-père de 17 petits- enfants et l'arrière-grand-père de 19 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Edouard, feu Marie-Louise (feu Amédée Prévost), feu Gérard (feu Germaine Boutin), feu Ernest (feu Marie-Louise Guay, feu Jean Dorothy Marsh), feu Lucienne, feu Sr Aimée-Rose (Sœur Ste-Sabine), feu Juliette (feu Davila Boutin), feu Rita (feu Edouard Côté) et feu Jérôme (feu Laurence Loubier). De la famille Larochelle, il était le beau-frère de: feu Emma, feu Alfréda (feu Georges Tousignant), feu Gertrude (feu Louis Carrier), feu Jeanne-D'Arc (feu Jules Villeneuve), feu Paul-Émile (feu Thérèse Audet), feu Émilienne (feu Ovila Lapointe), feu Gérard (feu Thérèse Bélanger), feu Madeleine et Thérèse (feu Raymond Lapointe). Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe: Bertha (feu Ernest Labonté), Alexandre (Lisette Plante), Monique (Robert Prévost), feu Robert (Louisette Mercier), Cécile (feu Réal Guay), Clément (Lise Carrier), Claude (Julie Brochu), Gilles (Edith Prévost), France (Michel Boutin), Alain (Sylvianne Racine), Michel (Marie-Marthe Laverdière) et Sylvie (Mario Asselin), les petits-enfants et les arrière-petits-enfants; les membres des familles Boutin et Lapointe ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial aux propriétaires Patrick et Sylvie ainsi qu'au personnel de la résidence Le Manoir des Sages de Saint- Magloire pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tekakwhita (pour la communauté de Sainte-Sabine), 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.