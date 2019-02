GIGUÈRE, Irène Moisan



À Québec, le 6 février 2019, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Irène Moisan, épouse de feu monsieur Wilfrid Giguère, fille de feu madame Juliette Latulippe et de feu monsieur Alfred Moisan. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Carole, Lise (Michel Gosselin), Huguette (Réjean Jolin), Francine (Alain Gingras); ses petites-filles: Nathalie, Stéphanie, Marie-Pier, Roxane et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants: Laurence, Nathan, William et Xavier; ses sœurs: Aline (Arthur Latulippe), Nicole (feu Lauréat Latulippe); ses belles-sœurs: Georgette Latulippe (feu Camille Moisan), Francine Simard (feu Gaston Moisan); sa tante et grande amie Marie Dubé ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle est allée rejoindre son époux et son fils Denis; ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier de tout cœur Marie-Pier Gosselin, infirmière praticienne de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone: 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.