LAUZON, Mariette Bédard



À l'Hôpital Chauveau le 10 février dernier, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Mariette Bédard, épouse de feu Jacques Lauzon. Elle était la fille de feu Maurice Bédard et de feu Rose-Alma Garneau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne, Isabelle et Jean-Sébastien (Marie-Jo Bernier); ses petits-fils: Patrick et Alexandre (Camille Brisson); ses arrière-petits-enfants: Charlie, Moana et Emma; son frère et sa soeur: Robert (Ginette Deschênes) et Louise (Maurice Vachon), ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jean-Robert et Sylvie (Réjean Boulianne), ses filleul(e)s Stéphanie (Pascal Poulin) et Louis (Sabrina Brindamour), ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule vendredi 15 février de 17h à 20h etdès 9h30La famille désire remercier le personnel soignant du 1er étage de la Résidence Vilar ainsi que celui du 2e étage de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3).