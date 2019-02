PINEAULT, Jacques (Jimmy)



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 janvier 2019, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jacques Pineault, époux de madame Jeannine Dion, fils de feu monsieur Albert Pineault et de feu madame Rose-Anna Lévesque. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances au, à partir de 12 h,Monsieur Pineault laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Alain et Lyne (Alain Careau); ses petits-enfants: Audrey-Anne (Simon Rivard Hamel), Marc-Antoine (Marie-Pier Trudel) et Annabelle. Il était le frère et le beau-frère de: feu Paul-Emile (feu Jeannine Bois), feu Viola (feu Jean-Marie Proulx), feu Rolande (feu Roland Jacques) feu Ralph; Georgette Dion (feu Henri Pelletier), feu Denise (Claire Plamondon). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au Dre Johanne Frenette, tout le personnel du CLSC de Donnacona et de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués ainsi que France Marcotte et Louise Leclerc pour leur attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca