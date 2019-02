BÉRUBÉ, René



À son domicile, le 7 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur René Bérubé, époux de dame Mireille Pothier, fils de feu dame Denise Baker et de feu monsieur Émile Bérubé. Il demeurait à Neufchâtel, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h30 à 15h30 etOutre son épouse Mireille Pothier, il laisse dans le deuil, ses enfants: Johanne (Bernard Tremblay), Guylaine, Dany (Raymond Paradis) et Sylvain; ses petits-enfants: Guillaume Soucy (Audrey Corneau), Olivier Soucy (Mylène Bélanger), Florence Tremblay (Guillaume Bérubé), Élizabeth Tremblay, Myriam Bérubé, Cédric Bérubé; ses arrière petits-enfants: Rose Bérubé, Malik et Nathan Soucy (enfants d'Olivier), Léa Soucy (fille de Guillaume et Audrey); ses beaux-frères et belles sœurs; ses neveux, nièces, des familles Bérubé, Pothier, Collin, Pelletier, Demers, Chabot, Dubuc, Sansfaçon, Bernatchez, Béland, Vézina, Bernier, Martel, Paré et de nombreux amis(es). Il ira rejoindre ses parents feu monsieur Émile Bérubé et feu dame Denise Baker ainsi que feu ses frères et sœurs: Thérèse, Rita, Jeannine, Émile, Eugène, Fernand, Raymond, Jean-Claude, Roger, Jean. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.