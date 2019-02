SAVARD, Raymond



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 31 janvier 2019, à l'âge de 76 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raymond Savard, conjoint de madame Huguette Mercier, fils de feu madame Lucienne Tremblay et de feu monsieur Luc Savard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.Il était le père de feu Joann et Nathalie (Giuseppe), le beau-père de: Luc Bouchard, Simon Bouchard (Danielle Létourneau), feu Annie Bouchard; le grand-père de: Laurie, Arianne, Briana, Kelly, Jean-François, Jonathan, Caroline, Christine, Dean, Arnaud, Frédéric, Michaël, Samuel et Maxim; l'arrière-grand-père de: Coralie, Shawn, Cristal, Kaïna et Elidjah. Il était le frère de: Julianna (feu Hubert), feu Baptiste (Yvonne), Roland (Francine), Yves (Cécile), Marcel (Thérèse), Bertrand (Ernestine), Jean-Luc, feu Judith (Maurice). Il laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs: Nicole (Roch), Danielle (feu Claude) et Jacline Mercier (Gaétan) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca ou à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital St-François d'Assise), téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.