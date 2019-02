SIMARD, Clément



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 février 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Clément Simard. Il était l'époux de dame Pierrette St-Hilaire, fils de feu Joseph Simard et de feu Simone Pageau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette St-Hilaire, ses filles: Johanne (Richard Grégoire), Lucie (Bruno Grégoire) et Roxane (Stéphane Gagnon); ses petits-enfants: Olivier (Élodie Robert), Jean-Christoph et Wiliam (Audrey-Anne Turmel); son arrière-petit-fils Noah, ses frères et sœurs: feu Eddy (Rachel Simon), Colette (Paul-Henri Ferland), Raymond (Rita Martin), Cécile (feu Fernand Latouche), feu André (Louisette Bédard), Jean Jacques (Cécile Gagnon), feu Vincent (Gaétane Hains) et Aubert (Marie-France Dupont). Il était aussi le frère de feu Lise et de feu Jude Simard. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Hilaire: feu Yvon et de feu Jean-Guy ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 8 ième de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.