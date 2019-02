ROBERGE, Marcien



À l'hôpital Laval, le 4 février 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marcien Roberge, époux de madame Fernande Rondeau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16 h à 19 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Hélène (Émilien Clapperton), Sylvain (Élaine Leclerc), Francine (René Dulude), Nathalie (Sylvain Barré); sa belle-fille Carole Morin; ses petits-enfants: Jean-René (Gina Battisti), Cynthia (Gaël Bosselut), Anthony, Élyse (Benoit Lamontagne), Yves, Jean-François, Andréanne, Gabrielle, Justin, Gaël (Amanda Kiley), Davie (Gabriel Mckee), Mirick, Miska, Simon, Rémi, Sabrina, Rose; ses arrière-petits-enfants: Marine, Alizé, Jasmine, Ève, Thomas et Victor. Ses frères et sœurs: Grégoire (Rosa Cantin), Suzanne, Armel (Estelle Couture), Clémence, Bruno (Ghislaine St-Pierre), Darie (Jocelyne Langlois) et son beau-frère Benoit Mercier; ses belles-sœurs: Micheline (Gilles Lortie), André (Hélène Côté), Michel (Raymond Bisson), sa belle-sœur Céline Chabot, ainsi que de nombreux nièces, neveux, cousines, cousins et amis. Il est allé rejoindre son fils Daniel, sa mère Léontine Audet et son père Auguste Roberge, ses sœurs: Ghislaine et Candide, son frère Égide, ses beaux-parents: Marguerite Tremblay et Fernand Rondeau, ses belles-sœurs: Pierrette et Suzanne et ses beaux-frères: Laval, Gilles et Richard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site Web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.