THIVIERGE, Janine Déry



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 7 février 2019, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédée madame Janine Déry, épouse de feu monsieur Claude Thivierge, fille de feu madame Florenday Perron et de feu monsieur Rosaire Déry. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jasmine(Darren Larouche), Carl (Mado Marcoux); ses petits-enfants: Andréa, Lydia et Mélyna; ses frères et soeurs: Robert (Hélène Ziarko), Michel (feu Gisèle Careau), Jacques (Lise Robitaille), Serge, Martial (Rachel Boutin) et Véronique; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thivierge: Yolande (feu Joseph Leblanc), Claire (Maurice Potvin), Carmen (feu Gilbert Morissette); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et sa grande amie Denise Dubois. Elle est allée rejoindre outre son époux, ses frères et sœurs: Raymond, Lawrence (Mariette Pouliot), Benoit (Michelle Sénécal); ses beaux-parents Irène DeVarennes (Daniel Thivierge); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thivierge: Marcel (Juliette Samson), René (Jacqueline Lafontaine), Ghyslaine (Claude Dion), Jeannette (Henri-Paul Vallières). Un remerciement spécial au personnel soignant de l'hôpital St-François-d'Assise ainsi qu'à son frère Martial et sa conjointe Rachel Boutin pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Pignon Bleu, 271, rue Saint-Vallier Ouest, Québec, Québec, G1K 1K4; téléphone : 418-648-0598, site web : www.pignonbleu.org. Des formulaires seront disponible sur place.