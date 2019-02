ROBIN, Denis



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que M. Denis Robin, fils de feu Denis Robin et feu Colette Miller, est décédé le 29 janvier dernier à l'âge de 57 ans et demie. Il s'est éteint, après un dur combat, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus entouré de ses proches.Outre son épouse Linda Beaudoin, il laisse dans le deuil ses enfants : Sébastien (Nancy Frenette), Keven (Léonie Leclerc) et Jessica (Paul-André Rhéaume), ses petits-enfants : Marie-Claude (Nathan Cardinal), Félycia, Loïc, Louka, Kalie, Laura-Lee, Léa-Kim et Angély, ses frères et sœurs : Colette, Michel, Linda, Nancy, Francine (Benoit Girard), Chantal (André Masson) et Christina (Éric Demers), ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Les proches tiennent à remercier les équipes des départements des soins intensifs, de pneumologie, de cardiologie et de l'hémato-oncologie de l'Enfant-Jésus pour tous les soins et leur soutien au fil des ans, faits avec humanité et respect. La famille recevra vos condoléances le samedi 16 février 2019 de 9h à 12h; un hommage lui sera rendu au salon à 12 h auS'en suivra la cérémonie de mise en niche pour lui rendre un dernier hommage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec au département de pneumologie. Des formulaires seront disponibles sur place.