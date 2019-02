MARTIN, Suzanne



À son domicile, le 30 janvier 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Suzanne Martin, épouse de feu monsieur Donald Brennan, fille de feu madame Juliette Brochu et de feu monsieur Solfrid Martin. Elle demeurait à Pont-Rouge.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Patrick. Elle laisse dans le deuil ses enfants Dave (Sylvie Moreau) et Nancy (Garry Ross); son petit-fils Liam; ses sœurs : Ruth (feu Claude Poitras) et Monique (feu Eddy Hopkins), son frère Gaston (Clémence Martin) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parent et amies. Sincère remerciement à son médecin Ethel Higgins pour l'excellence des soins prodiguées et son dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.ca ou à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.