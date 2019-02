Forsberg ne dérougit pas

NASHVILLE | À chaque saison qui passe, David Poile doit encore se demander comment il a fait pour convaincre George McPhee, alors directeur général des Capitals, de lui envoyer Filip Forsberg en retour de Martin Erat et de Michael Latta.

En avril 2013, à la recherche de l’élément manquant qui les aiderait à enfin franchir le deuxième tour éliminatoire, les Capitals avaient accepté de se départir de celui qu’ils avaient sélectionné au tout premier tour (11e au total) du repêchage précédent.

Avec Erat dans la formation, les Capitals ont baissé pavillon dès la première ronde. La saison suivante, ils ne se sont même pas qualifiés pour les séries éliminatoires.

Pendant ce temps, à Nashville, on assistait à l’éclosion du jeune suédois.

Lors de trois de ses quatre premières saisons, Forsberg a terminé au sommet des pointeurs de son équipe. Lors de l’autre saison, il est celui qui a fait bouger les cordages le plus souvent.

N’eût été une blessure qui lui a fait rater 19 matchs en décembre dernier, il flirterait probablement encore une fois avec le sommet de la liste des pointeurs des Predators.

Un trio étourdissant

Néanmoins, depuis son retour, l’attaquant de 24 ans est en feu. Depuis le 7 janvier, il a inscrit 15 points en 16 matchs. Avant l’affrontement face au Canadien, il connaissait une séquence de cinq rencontres avec au moins un point.

Le trio qu’il forme en compagnie de Ryan Johansen et de Viktor Arvidsson est assurément l’un des trios de l’heure dans le circuit. Avec Forsberg de retour, ils ont inscrit 22 des 51 buts (43 %) de l’équipe. Arvidsson a sonné la charge plus souvent qu’à son tour avec 13 d’entre eux.

« Comme tout le monde au sein de ce vestiaire, nous avons des attentes très élevées envers nous-mêmes. On veut assurément être reconnu comme l’un des meilleurs trios de la LNH et on travaille fort pour y arriver », a lancé Forsberg, sans détour.

Le conseil de papa

Auteur de deux saisons de 30 buts au cours de sa jeune carrière, Forsberg n’est pas entièrement satisfait de sa production. Une belle preuve des attentes élevées qu’il s’impose.

Le fait qu’il n’ait marqué que six buts, dont deux lors des 12 derniers matchs, depuis son retour, l’agace un peu. Toutefois, pas question de baisser les bras. Dans des moments comme ceux-ci, il aime se rappeler le conseil que son père lui donnait lorsqu’il était enfant.

« Continue de travailler, ça finira par revenir. Le talent ne t’abandonnera pas du jour au lendemain parce que tu es dans une léthargie. »

Disons qu’on a déjà vu pire comme sécheresse...