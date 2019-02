François Legault: «Un petit relent de macho», selon Marwah Rizqy

Le premier ministre François Legault a souvent «un petit relent de macho» quand il s’exprime, selon la députée libérale Marwah Rizqy.

Simon Clark/Agence QMI

Dans un geste plutôt rare, l’élue de Saint-Laurent s’est portée aujourd'hui à la défense de Véronique Hivon à l’Assemblée nationale. Mme Rizqy a accusé François Legault d’user d’un «ton assez paternaliste» à l’égard de la péquiste.

Durant la période de questions, talonné par Véronique Hivon sur la pertinence d’étendre le réseau des prématernelles 4 ans, le premier ministre a répliqué: «La députée de Joliette, je lui donne un an ou deux pour qu'elle soit d'accord avec nous.»

Pour Marwah Rizqy, de tels propos sont inacceptables. «On savait déjà qu'il manquait de classes pour accueillir nos enfants dans nos écoles, mais maintenant, on apprend qu'il manque de classe, de l'autre côté, lorsque le premier ministre utilise un ton assez paternaliste envers ma collègue et députée en lui donnant un an ou deux pour comprendre, alors que ça fait plusieurs années qu'elle comprend déjà. Ça s'appelle écouter son réseau!»

En entrevue à QUB Radio (l'extrait est disponible ci-dessous), la libérale est allée plus loin. Selon elle, on ne peut pas laisser des gens penser qu'une femme est peut-être moins intelligente qu'un homme et qu'il lui faut plus de temps pour comprendre.

«Souvent, dans ses commentaires, il y a vraiment un petit relent de macho», a-t-elle confié à l'animateur Antoine Robitaille.

Ce n’est pas la première fois que Marwah Rizqy s’en prend de la sorte à François Legault. En campagne électorale, elle avait dénoncé «les propos et les actions sexistes» du chef caquiste et avait dressé une liste d'exemples.