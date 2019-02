Rafle policière contre le crime organisé à Québec et dans l’est de la province

Une trentaine de personnes liées au crime organisé ont été placées en état d’arrestation, jeudi matin, dans le cadre d'une vaste opération policière touchant la région de Québec et l’est de la province.

Les enquêteurs de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), assistés de leurs collègues de l’Escouade régionale mixte (ERM), ont passé les menottes à plusieurs personnes suspectées d’avoir contribué au trafic de stupéfiants.

Selon les premières informations fournies par la Sûreté du Québec (SQ), ces arrestations ont eu lieu dans une vingtaine de municipalités de la région de Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine ainsi qu’au Nouveau-Brunswick.

Le corps de police a convoqué les médias à 10 h 30, à son poste de la rue des Rocailles à Québec, pour faire le point sur l’opération, qui porte l’appellation «Oursin».

La SQ n’a pas souhaité divulguer plus d’informations, l’opération étant toujours en cours.

L’ENRCO a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels.

Elle est composée de policiers de la Sûreté du Québec, de la GRC, du Service de police de la Ville de Montréal ainsi que des services de police de Québec, Laval, Longueuil et Lévis.

L’escouade a mené au moins trois vagues de perquisitions en janvier, principalement dans le centre et l’est du Québec, menant à de nombreuses perquisitions.

Le 24 janvier, les enquêteurs avaient notamment frappé à Québec, Lévis et Saint-Apollinaire. Le 9 janvier, les policiers s’étaient intéressés à des bâtiments et des véhicules à Charlesbourg, à Scott et à Sainte-Marguerite, entre autres.

Jeudi matin, la SQ ne voulait pas établir de lien entre les arrestations du jour et les perquisitions du mois de janvier, indiquant que plus de précisions seraient apportées en conférence de presse.

— Avec la collaboration de l’Agence QMI