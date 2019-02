Hockey masculin: Martin Laperrière et Équipe Québec en mission aux Jeux du Canada

La tâche s’annonce colossale, mais pas impossible. L’entraîneur associé des Remparts de Québec Martin Laperrière tentera de guider Équipe Québec aux grands honneurs pour la première fois depuis 1987 au tournoi de hockey masculin des Jeux du Canada qui prend son envol samedi, à Red Deer.

Le Québec amorcera son tournoi samedi en se mesurant au Nouveau-Brunswick. Le lendemain, il se frottera à la Nouvelle-Écosse avant de terminer la ronde préliminaire contre les Ontariens. Le dernier podium du programme remonte à sa médaille d’argent en 2011, à Halifax.

«On vise de se rendre à la ronde des médailles et d’en décrocher une! On a un pool qui n’est pas nécessairement facile. L’Ontario est toujours l’équipe favorite et la Nouvelle-Écosse a une bonne brochette cette année. On croit en notre équipe qui a de bons jeunes avec du talent et de la vitesse. On s’en va là pour s’amuser et pour bien représenter la province», lâchait Laperrière en entrevue téléphonique à la veille d’une longue journée de voyage vers la ville hôtesse en Alberta, mercredi.

Du talent

L’édition 2019 de cette formation des moins de 16 ans regorge en effet sur plusieurs joueurs particulièrement talentueux du midget AAA, dont le plus bel espoir en vue de la prochaine séance de sélection de la LHJMQ, Joshua Roy (assistant). Ce dernier a amassé 88 points en seulement 42 rencontres de saison régulière avec les Chevaliers de Lévis, la plus prolifique récolte pour un 15 ans depuis un certain Alexandre Daigle en 1990-1991.

Son coéquipier Olivier Nadeau (assistant) a aussi été choisi, tout comme les attaquants Zachary Bolduc (Trois-Rivières) et Justin Robidas (capitaine, Magog), qui figurent parmi les meilleurs pointeurs chez les recrues du circuit de développement. Les joueurs sont réunis depuis lundi.

Dans une compétition aussi brève, alors que la finale aura lieu le vendredi 22 février, les équipes impliquées ont bien peu de marge de manœuvre. L’ancien pilote du Blizzard du Séminaire Saint-François avait vécu une expérience semblable à la Coupe Telus en 2017, le championnat canadien midget.

«On veut créer du momentum rapidement dans un tournoi comme ça et se créer nos chances pour bâtir notre confiance. À la Coupe Telus, on jouait bien, mais on a parti avec deux défaites. Puis, en gagnant un match serré, le vent a viré de bord et on a été à un but de gagner», a rappelé Laperrière.

Expérience enrichissante

Appuyé par les adjoints Frédéric Lavoie (Estacades de Trois-Rivières) et Maxime Desruisseaux (Tigres de Victoriaville), l’homme de hockey se sent privilégié de vivre cette aventure. Une ligne de plus à son curriculum vitae d’entraîneur déjà bien garni.

«Je veux profiter de l’expérience à fond. Je suis chanceux, c’est une belle cuvée et c’est un groupe professionnel. Tout le monde fait des sacrifices pour venir ici. On a de bons échanges les entraîneurs ensemble. Je veux amener le groupe le plus loin possible. Ça va être dur et très exigeant, et il faudra un peu de chance», a souligné celui qui a obtenu la bénédiction de Patrick Roy pour mettre sur pause son boulot avec les Remparts pendant deux semaines.