Joey King est méconnaissable dans la bande-annonce de «The Act»

La bande-annonce de la mini-série The Act montre Joey King comme vous ne l’avez jamais vu avant: transformée en Gypsy Rose Blanchard, la jeune fille qui a tué sa mère en 2015.

Après l’immense succès du documentaire Mommy Dead and Dearest, Hulu a décidé de produire une série télé sur l’incroyable histoire vraie de Gypsy Rose et sa mère Dee Dee Blanchard.

La bande-annonce montre la jeune fille, jouée par Joey King, qui souffre clairement de plusieurs maladies physiques. Ses cheveux sont rasés, elle est en chaise roulante, elle porte un tube pour l’aider à respirer et un autre pour manger.

Elle est aidée par sa mère, Dee Dee, jouée par Patricia Arquette, qui semble tout d’abord douce et gentille, mais plus les images progressent, plus on comprend qu’elle contrôle sa fille.

C’est plus qu’une relation abusive, Dee Dee faisait croire à Gypsy Rose qu’elle était malade pour pouvoir la contrôler. C’est une maladie mentale qui s’appelle le syndrome de Münchhausen.

Les personnes qui sont atteintes, comme Dee Dee, veulent tellement prendre soin de quelqu’un, qu’ils peuvent aller jusqu’à causer des blessures ou des maladies eux-mêmes.

C’est un rôle extrêmement différent pour Joey King dont la carrière a explosé en 2018 avec la comédie romantique The Kissing Booth.

En octobre 2018, elle avait publié une vidéo d’elle en train de se faire raser les cheveux en disant ceci: «Mon nom pour les 4 prochains mois, c’est Gypsy Rose Blanchard. Cette histoire est très troublante et je suis honorée d’avoir la chance de l’interpréter.»

On a TROP hâte de voir The Act à partir du 20 mars, mais en attendant, voici la bande-annonce!



