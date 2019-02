Joyeuse Saint-Valentin

Le jour de la Saint-Valentin est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux et de l’amitié. Après la fête de Noël, voici la plus grosse journée pour l’achat de cadeaux. Fleurs, chocolats et bijoux seront des incontournables.

Par ailleurs, c’est demain, à 13 h à l’église de la Nativité de Notre-Dame (25 rue du Couvent, Beauport) qu’aura lieu le service religieux en mémoire de Laurent Laberge, cofondateur du Groupe Laberge (quincailleries), décédé le 6 février dernier à l’âge de 83 ans. Mes condoléances à la famille.

Souvenirs des pee-wee

Photo courtoisie

Le 16 février 1963, Gilbert Perreault (photo), qui s’aligne avec les pee-wee de Victoriaville, est le véritable leader de son club. Il bat presque à lui seul la formation de Chicoutimi en marquant cinq buts dans une victoire de 6-3.

Que de souvenirs

Photo courtoisie

L’exposition intitulée Grace de Monaco : une princesse à Québec au Château Frontenac (jusqu’au 2 avril) met en vedette la fameuse robe portée par la princesse de Monaco lors du Bal de la Régence du Carnaval de Québec en 1969 (photo) ainsi que trois autres vêtements, dont la robe porté par SAS la Princesse Grace de Monaco lors de sa visite à Expo-67 (photo). Par ailleurs, c’est à Mary Schaeffer Lamontagne, épouse du maire de Québec, Gilles Lamontagne, que l’on doit cette visite d’exception en 1969 à Québec. Originaire de Philadelphie tout comme Grace Kelly, Mary Schaeffer Lamontagne était une amie d’enfance de la princesse avec qui elle avait gardé des liens. Sur la photo, son SAS signe le livre d’or à l’hôtel de ville de Québec en compagnie de Gilles et Mary Lamontagne.

Amour | Humour

Photo courtoisie

Le 18e Spectacle-bénéfice Amour-Humour, présenté le 6 février dernier au Capitole de Québec, sous la présidence d’honneur de Denis Laforest, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, a permis à la Fondation pour les Aînés et l’Innovation sociale (FAIS) d’amasser la somme de 45 000 $. Cet argent contribuera à l’amélioration de la qualité de vie, de l’environnement et des soins offerts aux aînés vulnérables en perte d’autonomie, hébergés ou vivant à domicile. Sur la photo, Christian Dufour, président du C.A. de la Fondation, est en compagnie de l’humoriste Michel Barrette, artiste invité pour la portion humour.

Bonhomme et ses amis

Photo courtoisie

La Confrérie des Amis du Québec a présenté, le 8 février, au restaurant Le Graffiti, son souper du Carnaval de Québec. Les responsables de l’activité, Daniel Morency et Michel J. Deschamps, ont accueilli Bonhomme qui en avait long à raconter.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dre Johanne Blais (photo) médecin clinicienne-gestionnaire et enseignante, directrice GMF-U Saint-François d’Assise... Petr Svoboda, ex-joueur de la LNH (1984-2001), avec le Canadien de 1984 à 1992, 53 ans... Meg Tilly, actrice américaine, sœur de Jennifer Tilly, 59 ans... Jim Kelly, ex-quart-arrière de la NFL (Bills), 59 ans... Alan Parker, réalisateur, compositeur, scénariste et producteur, 73 ans... Michael Bloomberg, ex-maire de New York, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 février 2004. Marco Pantani (photo), 34 ans, cycliste italien... 2017. Adrien Duvillard, 82 ans, skieur alpin français élu meilleur skieur mondial en 1960... 2016. Steven Stucky, 66 ans, compositeur américain... 2015. Michel Ferrero, 89 ans, le père du Nutella... 2011. Jean-Marc Léger, 84 ans, journaliste et auteur, et 1er directeur de l’OLFQ... 2009. Pierre Gobeil, 75 ans, ex-directeur des sports au Montréal-Matin... 2007. Noël Moisan, 89 ans, a incarné le premier Bonhomme Carnaval.