[PHOTOS] La première soirée électro du Carnaval

Malgré un léger retard engendré par la tempête de neige de mercredi, les préparatifs en prévision de la première soirée électro de l’histoire du Carnaval de Québec seront terminés à temps pour faire danser les jeunes adultes et «fondre la neige».

L’organisation du Carnaval de Québec souhaite attirer les «jeunes festifs» en présentant la première soirée électro de son histoire vendredi soir.

Six femmes DJ en provenance des quatre coins de la planète se relayeront aux platines qui se trouveront à même un «DJ booth» fermé, vitré et chauffé, spécialement érigé pour l’occasion sur la rue Jacques-Parizeau, à l’angle des rues de la Chevrotière et d’Artigny.

Photo Stevens LeBlanc

L’évènement s’amorcera à 18 h sous les sonorités de la Japonaise Qrion, suivi de la Russe Mari Ferrari, de l’Australienne Helena Legend, des Suédoises Rebecca & Fiona, pour se clore avec la Mexicaine Mariana BO.

Chacune offrira une performance d’environ une heure. Il s’agit d’un «nouvel élément fort» du Carnaval, selon l’organisation qui le qualifie même de première mondiale.

Photo Stevens LeBlanc

Première mondiale

«C’est la première fois sur la planète qu’une soirée de musique électro uniquement dédiée aux DJ féminins est présentée», se félicite André Verreault, promoteur des fêtes du Nouvel An sur la Grande Allée, qui agit à titre de consultant artistique pour le Carnaval de Québec. «On crée un évènement et, on l’espère, une mode.»

Les spectateurs en auront plein les oreilles, mais aussi plein la vue grâce à un concept lumineux et des écrans géants qui dévoileront ce qui se passe à l’intérieur du «DJ booth».

«On est parti de la même prémisse que pour les festivités du jour de l’An, mais avec un concept totalement différent», avoue M. Verreault.

Sélection rigoureuse

L’organisation cible les jeunes adultes et dit avoir choisi uniquement des femmes pour se démarquer. La sélection des artistes s’est effectuée par M. Verreault, qui a écouté le matériel d’artistes féminines avant d’aller «chercher» des DJ qui ont côtoyé des grandes vedettes, comme le défunt Avicci, Tiesto et David Guetta.

Photo Stevens LeBlanc

À quelques heures de monter sur scène, Mari Ferrari se dit «excitée» à l’idée de performer à Québec. Sans vouloir dévoiler les détails entourant sa performance, l’artiste souhaite propager de l’amour et du positivisme par ses sonorités.

«Chaque endroit est différent. J’essaie de saisir l’essence de l’endroit où je performe pour me donner une idée de ce que je ferai. Pour Québec, je vais proposer de la musique joyeuse, mais aussi de vieux succès», indique-t-elle.

ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR EN FIN DE SEMAINE

Tournoi international de hockey pee-wee

Centre Vidéotron, samedi et dimanche, de 8 h à 21 h 45 | De jeunes hockeyeurs âgés de 11 et 12 ans en provenance des quatre coins de la planète viennent défendre les couleurs de leur équipe dans le cadre du 60e anniversaire du tournoi.

Défilé du Carnaval de Québec

Grande Allée, samedi, dès 19 h | Critiquée après avoir présenté la première de deux représentations du défilé, l’organisation a promis d’apporter des améliorations au spectacle. De l’animation en continu sera proposée entre les six stations où s’arrêtent les cinq tableaux inspirés de différentes disciplines artistiques, notamment.

Dimanche fléché à Valcartier

Village Vacances Valcartier, de 10 h à 17 h | De l’animation, de la musique et des activités familiales à saveur carnavalesque s’emparent du Village vacances Valcartier. 5 $ de rabais sont offerts aux détenteurs de l’effigie.

Bain de neige

Place Limouloise, dimanche, dès 13 h | Les participants du traditionnel bain de neige sont invités à revêtir leurs plus beaux maillots et à venir braver les rigueurs de l’hiver afin de clôturer le 65e Carnaval de Québec.