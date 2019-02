Lady Gaga a un immense nouveau «tattoo» en lien avec Bradley Cooper

Lady Gaga a partagé sur sa page Instagram un tout nouveau tatouage qui consiste en une immense rose sur sa colonne vertebrale. Près de la fleur, on peut lire La vie en rose, titre d'une chanson qu’elle interprète dans le film A Star is Born, où elle donne la réplique à Bradley Cooper.

En effet, le personnage de Lady Gaga interprète le succès d'Édith Piaf dans le film A Star is Born, qui compte 8 nominations aux Oscars. Au début du film, Allie (Lady Gaga) chante La vie en rose dans un cabaret de drag queen et c’est à ce moment que Jack (Bradley Cooper) la remarque et l’incite à le suivre en tournée.

Fait intéressant à savoir : les deux acteurs se sont rencontrés lors d'une levée de fond où Lady Gaga offrait une performance. La chanteuse avait alors entonné La vie en rose et selon Bradley Cooper, c’est à ce moment qu’il a su qu’il voulait faire ce film avec elle. Le lendemain, ils se rencontraient et chantaient ensemble pour la première fois. Toute une histoire, non?

On suppose donc que le tatouage de Lady Gaga représente beaucoup pour elle, mais fait aussi référence à cette expérience partagée avec Bradley Cooper. CUTE!

