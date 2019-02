Le Parti démocrate américain n’est pas Québec solidaire

Avec à sa tête la jeune représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez, l’aile gauche du Parti démocrate réclame l’injection de nouvelles idées sur la place publique, y compris une fiscalité plus égalitaire, l’expansion des protections sociales, l’assurance-santé publique pour tous et un engagement plus sérieux dans la lutte aux changements climatiques.