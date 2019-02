Les Sags rebondissent à Shawinigan

Les Saguenéens de Chicoutimi ont retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant par la marque de 4-1 face aux Cataractes de Shawinigan dans un match où les unités spéciales ont fait la différence, jeudi soir au Centre Gervais Auto.

En ce jour de la Saint-Valentin, il n’y avait pas beaucoup d’amour dans l’air entre les deux équipes comme le démontrent les 46 minutes de pénalité décernées tout au long de la joute. La bande à Yanick Jean en a profité pour inscrire deux buts en cinq occasions, alors que les Cataractes, malgré huit attaques massives offertes à eux, ont seulement fait bouger les cordages à une seule reprise.

«L’avantage numérique, on se doit d’être meilleur. À cinq contre cinq, on a été très bon. On a eu autant de chances de marquer que les Saguenéens», a noté l’entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud.

Les Shawiniganais ont perdu un morceau important en troisième période lorsque Vincent Senez est tombé au combat après avoir été frappé par Jérémy Fortin le long de la rampe. Toutefois, l’attaquant des Cats a écopé d’un deux minutes de punition pour avoir joué la comédie, une décision qui n’a pas fait l’affaire de Renaud.

«Pourris, comme notre performance, a-t-il d’abord lancé envers le travail des officiels. Un joueur blessé qui est encore avec les médecins en ce moment, qui n'est plus capable de bouger et que l'arbitre dit qu'on le sait tous qu'il a plongé puis que s'il reste étendu par terre on va lui donner un 10 minutes d'extra. Voyons donc», a-t-il pesté.

Les Sags frappent tôt

Tôt dans le match, le franc-tireur de 18 ans Justin Ducharme a permis aux Saguenéens de prendre les commandes grâce à un lancer précis dans la partie supérieure en avantage numérique.

Considéré comme un bel espoir en vue du prochain repêchage de la LNH, Valentin Nussbaumer a ensuite obtenu une chance en or de créer l’égalité lorsqu’il a hérité d’un tir de pénalité, mais le jeune attaquant suisse a été incapable de loger la rondelle au fond du filet.

Les Chicoutimiens ont toutefois joué avec le feu en fin de première période en étant chassés à deux reprises en moins d’une minute. Les Cataractes ont alors saisi l’occasion pour ramener tout le monde à la case départ quand Mavrick Bourque a eu tout le temps et l’espace nécessaires pour décocher un tir de qualité qui n’a laissé aucune chance au gardien des Sags Alexis Shank.

La réplique des Sags est survenue un peu moins de cinq minutes plus tard, Xavier Labrecque a sauté sur son propre retour de lancer pour redonner les devants aux siens.

L’espoir du Canadien de Montréal Samuel Houde a ajouté son grain de sel tôt en déjouant le gardien Justin Blanchette à l’aide d’une puissante frappe du point d’appui. Puis, Vladislav Kotkov a marqué dans un filet désert pour porter la marque à 4-1.

Les Sags ne tarderont pas à rechausser leurs patins puisqu’ils recevront la visite des Remparts de Québec, vendredi soir, dès 19h30, au Centre Georges-Vézina.