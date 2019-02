L’oreille musicale de Philippe Boucher

Philippe Boucher n’a jamais pris une seule leçon de piano. Il étudie pour devenir professeur de mathématiques. Et pourtant, il vient de lancer un album où il joue de cet instrument et sur lequel on retrouve neuf de ses compositions.

« J’étais loin d’imaginer que je lancerais un jour un album. Je n’ai jamais osé penser que j’étais pour faire ce genre de choses et je ne comprends toujours pas aujourd’hui pourquoi j’ai fait ça », a-t-il lancé, lors d’un entretien.

Son disque de musique instrumentale intitulé La Couleur des étoiles est sur le marché, depuis le 1er février, sur les portails Spotify, Google Music et iTunes.

Amateur de musique, le jeune homme de 20 ans n’aspire pas à une carrière dans cet univers. Pas du tout. L’étudiant de L’Ancienne-Lorette­­­, qui étudie à la Faculté de l’éducation de l’Université Laval, souhaite enseigner les mathématiques au niveau secondaire.

Un concours de circonstances et, surtout, une mélodie entendue durant un cours de musique au Séminaire Saint-François, en 4e secondaire, sont à l’origine de cette aventure étonnante et particulière.

« J’étais en train de pratiquer à la guitare et quelqu’un, dans le cubicule voisin, était en train de jouer une mélodie au piano. Je trouvais ça bon et j’ai demandé ce que c’était. Il s’agissait d’une pièce du pianiste Ludovico Einaudi », a-t-il évoqué.

Le jeune homme s’est intéressé à ce compositeur italien et s’est mis à écouter ses musiques presque en boucle. Une discipline qui lui a permis de comprendre les structures musicales, les progressions et les tonalités qui vont bien ensemble.

« J’ai, à ce moment-là, mis la guitare de côté. Je trouvais ça très difficile techniquement et j’ai commencé à jouer du piano », a-t-il dit.

La piqûre

Il reçoit en 2016, pour Noël, un petit clavier. Il s’est mis à essayer d’apprendre, à l’oreille, les pièces de Ludovico Einaudi.

« L’intérêt a grandi. J’ai eu la piqûre et j’ai fait l’acquisition d’un clavier de meilleure qualité », se rappelle-t-il.

Il croit que les nombreuses heures qu’il a passées sur les jeux de type Guitar Hero l’ont aidé.

« C’est étrange à dire, mais j’avais comme une base », a-t-il indiqué.

Le jeune homme n’a jamais eu pour objectif de faire un album. Les choses se sont placées par elles-mêmes et sans qu’il s’en rende compte vraiment.

« J’ai mis du temps et à force de pianoter, les pièces se créaient », a-t-il mentionné.

Après avoir publié le titre Printemps sur le web, un peu dans l’anonymat, dans les portails musicaux qu’il fréquente pour écouter de la musique, Philippe Boucher a l’idée de faire un album et de le mettre sur internet.

Un disque sur lequel il a travaillé durant un an et qu’il a réalisé à partir d’un logiciel en ligne dans le sous-sol chez sa mère.

Philippe Boucher n’a pas de plan de carrière artistique. Il aimerait peut-être, un jour, faire un deuxième album et aussi donner quelques spectacles, si le temps le lui permet.

« Mes études sont ma priorité en ce moment », a ajouté le futur prof, précisant qu’il aimerait bien apprendre le solfège afin de pouvoir lire la musique.

Il a validé ses compositions devant public

Un peu tanné de jouer du piano seul, dans le sous-sol, Philippe Boucher a décidé, l’été dernier, d’aller se produire dans quelques résidences pour personnes âgées. Une expérience un peu folle qui lui a permis de valider ses compositions.

« J’avais envie de jouer quelque part et devant des gens. J’ai fait ça pour le fun et bénévolement. Je me disais que c’était pour leur faire plaisir », a-t-il indiqué.

Philippe Boucher jouait une douzaine de pièces, principalement des titres de Ludovico Einaudi et aussi ses compositions Printemps et La couleur des étoiles que l’on retrouve sur son premier album.

Il raconte qu’il était très nerveux les premières fois.

« C’était différent que de faire ça tout seul dans le sous-sol, mais je ne suis pas quelqu’un d’extrêmement gêné ou de mal à l’aise dans la vie. Ce n’était pas quelque chose qui me faisait peur », a-t-il relaté.

Réponse positive

Le jeune homme profite de ces moments pour discuter avec les gens. La réponse et les réactions sont positives.

« On m’a dit que mes compositions étaient bonnes et cette réponse m’a donné le goût de pousser la chose un peu plus loin », a-t-il fait remarquer.

Son père est venu, un jour, le voir jouer dans une de ces résidences.

« Je lui avais dit que je jouais de la musique dans des résidences pour personnes âgées et il me croyait plus ou moins. Il a aimé ça, il a trouvé ça bon et il m’a poussé à poursuivre et à essayer de créer autre chose », a mentionné le futur enseignant.

Philippe Boucher a ensuite mis les heures nécessaires et montré qu’avec la passion, tout devient possible.

« Ça m’a pris du temps pour créer l’album, mais je suis vraiment content du résultat », a lancé celui qui est un amateur de rock, de hard rock, du « Seattle sound », d’électro et de hip-hop.